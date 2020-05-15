Лавров прокомментировал идею о введении выездных виз для россиян

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что необходимости в введении системы выездных виз для россиян нет. Он также подчеркнул, что таких планов нет и люди, которые могли бы быть причастны к подобному решению, не обсуждают такую меру.

«Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», - заявил министр в интервью изданию РБК.

С 27 марта на фоне пандемии Россия закрыла регулярное и чартерное сообщение с зарубежными странами. Для россиян, оказавшихся за границей, были организованы вывозные рейсы.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения в мире коронавирусом заражены более 4,2 миллиона человек. Свыше 294 тысяч - скончались.