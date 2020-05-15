СМИ уличили Великобританию в ведении пропаганды в Сирии

Пропагандистская кампания правительства Великобритании в Сирии, направленная на поддержку так называемой «умеренной вооруженной оппозиции», была плохо спланирована и, вероятно, незаконна. Об этом свидетельствуют данные внутреннего расследования, проведенного изданием Middle East Eye (MEE).

Согласно приведенным данным, программы, получившие кодовое название Operation Volute, были запущены небрежно и, возможно, даже нарушили британские законы. Ряд программ был нацелен на то, чтобы произвести впечатление на правительство США. Некоторые из проектов, сообщает издание, якобы контролировались подразделением Министерства обороны США.

Также сообщается, что Великобритания приступила к пропаганде в 2012 году, создав сеть гражданских журналистов, выступающих против правительства, и для формирования общественного восприятия войны. Используя информационные агентства, социальные сети, рекламные кампании и даже детские комиксы, коммуникационные компании, работающие по контракту с британским правительством, пытались подорвать тактику правительства Асада и поддержать элементы в сирийской оппозиции.

«Из-за созданного "созвездия средств массовой информации" сирийская аудитория и активисты потерялись и были отвлечены, не знали, кому и во что верить», - сказано в сообщении MEE.

Более того, утверждается, что в 2016 году в правительстве Великобритании якобы задумались о серьезном риске, связанном с противоречащей деятельностью подрядчиков и репутационном крахе в случае, если будет выявлено финансирование программ.

В материале издания приводится информация о создании офисов в Стамбуле и Аммане, где сирийцы, предположительно, были наняты для работы. Многие из них якобы даже не знали о включении в проекты, финансируемые британским правительством. Сообщается также о том, что некоторые из них погибли на войне при выполнении своих журналистских обязанностей.

Издание отмечает, что проведенное расследование поставило под сомнение стоимость программы. Не исключено, сообщает MEE, что она предназначалась для достижения поведенческих изменений среди сирийской аудитории и для сбора сведений, особенно в отношении союзов, тактики и деятельности оппозиционных сил.

Министерство иностранных дел Великобритании отказалось отвечать на ряд вопросов о внутреннем обзоре своих пропагандистских операций в Сирии.