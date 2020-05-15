В МИД РФ рассказали о мерах по охране границы в условиях пандемии

В России приняты беспрецедентные меры по охране государственных границ, которые минимизируют возможность террористических актов в условиях распространения COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«В ряде стран, в том числе и в нашей, приняты беспрецедентные меры по охране госграниц и общественного порядка, объективно затрудняющие возможность проведения терактов», - приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

Сыромолотов отметил, что коронавирусная инфекция, как и террористические угрозы, затрагивают многие государства в разной степени.