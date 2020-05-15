Врач рассказал о лечении онкобольных с помощью ядерной медицины

В онкологическом диспансере Приморья начали лечить рак предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами по новой технологии, с использованием ядерной медицины.

Как рассказал «Звезде» врач-онколог Андрей Пылев, есть определенные препараты, курс радиотерапии, который принимается к определенному виду опухолей, прогрессирующих в основном изолированными метастазами. Таким образом, осуществляется селективное воздействие, сказал он. Радий, входящий в состав препарата, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях. Также радий имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента. Препарат вводится больному внутривенно раз в месяц на протяжении полугода.

По словам онколога, процедура значительно продлевает жизнь таким пациентам.

«Она сложна в том плане, что это не фармакология, а это радиоактивное вещество, надо иметь возможность его производить и хранить». - отметил он.

Также Пылев назвал лечение дорогостоящим. Но, поинформации на официальном сайте правительства Приморья, оно включено в программу госгарантий.

Лечение с помощью ядерной медицины получили уже первые 10 пациентов онкологического диспансера Приморья.