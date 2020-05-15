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Германия отказалась освободить «Северный поток - 2» от директивы ЕС

Ирина Егорова
11:09 15.05.2020
Коллегия отклонила ходатайство оператора проекта на освобождение части «Северного потока - 2», пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования.
Германия отказалась освободить «Северный поток - 2» от директивы ЕС
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Немецкий регулятор 15 мая отклонил заявку Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток - 2», на освобождение проекта трубопровода от правил обновленной Газовой директивы Евросоюза.

«Коллегия №7 отклонила ходатайство на освобождение части "Северного потока - 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», - передает ТАСС.

Ранее ФРГ планировала принимать замечания от заинтересованных сторон до 8 мая, после чего собиралась принять окончательное решение по данному вопросу.

Напомним, что «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1 224 километра каждая по дну Балтийского моря. В эксплуатацию трубопровод планировали ввести в конце 2019 года, но помешали санкции США. Дело в том, что американская сторона, активно выступающая против «Северного потока - 2», хочет поставлять в страны Европы свой сжиженный природный газ.

Ранее строительство газопровода поддержала Ангела Меркель, отметив, что это, в первую очередь, важный для Германии экономический проект.

Владимир Путин обещал закончить проект. По предварительным расчетам, трубопровод введут в эксплуатацию к концу 2020 года.

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