Германия отказалась освободить «Северный поток - 2» от директивы ЕС

Немецкий регулятор 15 мая отклонил заявку Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток - 2», на освобождение проекта трубопровода от правил обновленной Газовой директивы Евросоюза.

«Коллегия №7 отклонила ходатайство на освобождение части "Северного потока - 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», - передает ТАСС.

Ранее ФРГ планировала принимать замечания от заинтересованных сторон до 8 мая, после чего собиралась принять окончательное решение по данному вопросу.

Напомним, что «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1 224 километра каждая по дну Балтийского моря. В эксплуатацию трубопровод планировали ввести в конце 2019 года, но помешали санкции США. Дело в том, что американская сторона, активно выступающая против «Северного потока - 2», хочет поставлять в страны Европы свой сжиженный природный газ.

Ранее строительство газопровода поддержала Ангела Меркель, отметив, что это, в первую очередь, важный для Германии экономический проект.

Владимир Путин обещал закончить проект. По предварительным расчетам, трубопровод введут в эксплуатацию к концу 2020 года.