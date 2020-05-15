По Крымскому мосту за два года проехало почти 10 миллионов машин

За два года работы по Крымскому мосту проехало 9,5 миллиона машин. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 млн машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 млн транспортных средств). За 24 месяца автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным мостом, а не переправой, сэкономили более 35 млрд рублей», - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в 2019 году Крым посетили почти 7,5 млн отдыхающих, более половины из них прибыли по мосту.

Бюджет республики от туристической отрасли получил 3,7 млрд рублей, что на 15,4 % превышает показатели предыдущего года.

Крымский мост - один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность - 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Строительство началось в после присоединения Крыма к России и политического кризиса на Украине. В январе 2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода. 17 февраля этого же года Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора (ФКУ Упрдор «Тамань») подписало государственный контракт с ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Автодорожная часть запущена в 2018 году, движение поездов открыто в 2019 году.