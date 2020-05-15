Песков рассказал, когда будет опубликована статья Путина о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин напишет статью о событиях Второй мировой войны, но сроки выхода публикации зависят от того, на какое время назначат основные торжества в честь юбилея Великой Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время еще есть», - отметил представитель Кремля.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия в честь 75-й годовщины Победы, запланированные на 9 Мая, были перенесены на неопределенный срок.