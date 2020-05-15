Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

Исчезновение кораблей и самолетов в районе Бермудского треугольника связывают с необычными гексагональными облаками, способ действия которых метеорологи сравнили с воздушной бомбой. Группа американских ученых из Университета штата Колорадо обнаружили на спутниковых фотографиях такие облака и предположили, что они вызывают мощные воздушные потоки, скорость которых может достигать 274 км/ч. Сравнить их можно с ураганом и «взрывом» воздуха, которые вызывают волну в океане до 15 метров. Также было замечено, что эти облака имеют вид правильных геометрических фигур, передает портал Explica.

Бермудский треугольник расположен в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Это место связано с многочисленными и чрезвычайно странными событиями - исчезновениями в пустоту огромных кораблей и самолетов. Например, в 1945 году в этом районе пропали с карт и радаров 75 самолетов и 300 лодок, которые не оставили никаких следов, а также было более тысячи жертв, которые никогда не возвращались домой. Последнее исчезновение произошло в 2015 году на грузовом корабле под названием «Эль Фаро».