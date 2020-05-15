СК предъявил обвинение бизнесмену Быкову в двойном убийстве

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году, сообщили «Звезде» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова», - сообщили в СК.

Анатолий Быков - российский бизнесмен, председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода (1998-2000), депутат Законодательного собрания Красноярского края (1997-2016).

7 мая 2020 года Быков был задержан сотрудниками МВД и ФСБ России в Красноярске и доставлен в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По материалам следствия, Быкова подозревают в организации летом 1994 года заказных убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, двух членов возглавляемой им преступной группировки, которых он считал ответственными за покушение на себя.