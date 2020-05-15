В России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Также за 14 мая выявлено 113 умерших пациентов и 4 696 выздоровевших.

Лидером по количеству заболевших по-прежнему остается Москва - 4 748. В Московской области - 945 новых инфицированных.

Всего с начала распространения заболевания на территории нашей страны было выявлено 262 843 случая коронавируса. Пациенты с положительным результатом на COVD-19 есть во всех 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 418 летальных исходов, выздоровели 58 226 пациентов, передает оперштаб.