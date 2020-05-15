Столкновение титанов: таяние льдов на Байкале показали с коптера

На самом большом в мире пресноводном озере Байкал с приходом весны начал таять лед. Обычно оно замерзает полностью, за исключением участка в 15-20 километров у истока Ангары. Лед начинает исчезать с южных частей озера в начале мая.

Из-за огромных размеров Байкала - с юго-запада на северо-восток 636 километров, а в ширину от 24 до 79 километров - последние остатки льда тают в северных пределах озера только в конце июня.

«Звезда» публикует кадры растаявших льдин, отколотых друг от друга, каждая из которых индивидуальна по форме и размеру.

Толщина льда может достигать одного метра или больше, например, в заливах. Лед настолько прозрачный, что, стоя на нем, можно увидеть прозрачную воду.

Самое большое в мире пресноводное озеро покрыто льдом в течение примерно пяти месяцев в году.

Дно Байкала в самой глубокой его части на 1 187 метров ниже уровня Мирового океана.