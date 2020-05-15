«Дайте ему кофе!»: зрители посмеялись над «уснувшим» в эфире ведущим

В Сети было опубликовано видео, на котором американский телеведущий утреннего шоу Тони Докупил якобы заснул в прямом эфире. В комментариях к ролику подписчики посмеялись над ним, прокомментировав яркими высказываниями.

@davidaguilar92: Дайте ему немного кофе!

@kuchemJ: Я пыталась заставить тебя посмотреть это утро: «Давай, Тони, ты можешь это сделать!» Это было подобно тому, что уговорить мою маленькую собачку запрыгнуть на диван.

@iproposethis : Мы все немного беспокоились за тебя

Уточняется, что Докупил объявил о небольшом перерыве, после чего в эфир пошла коммерческая заставка, пишет Daily Mail.

Однако после возвращения в эфир ведущий оказался в кадре сидя с опущенной головой и провел в такой позе несколько секунд, что навеяло пользователей Сети на мысли о том, что Докупил решил еще поспать.



В свою очередь сам телеведущий на своей страничке пояснил, что не спал, а читал новости на планшете и не заметил, как вернулся в эфир.