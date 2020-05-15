Эксперт рассказал о связи коронавируса и проблем с почками

Приблизительно в 20-30% случаев у пациентов с подтвержденным COVID-19, госпитализированных в медучреждения, развивается почечная недостаточность. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ со ссылкой на главного нефролога Минздрава, профессора Евгения Шилова.

Нефролог также добавил, что наличие хронических болезней почек многократно повышает риск инфицирования коронавирусом, а также увеличивает вероятность летального исхода при заражении.

Специалист объяснил, что такая статистика связана с тем, что сами хронические заболевания почек часто сопутствуют таким диагнозам, как атеросклероз, сахарный диабет и гипертензия, и наблюдаются у пациентов пожилого возраста.

Ранее отмечалось, что пациенты с бронхиальной астмой и иными хроническими бронхо-легочными заболеваниями заметно тяжелее переносят коронавирусную инфекция.