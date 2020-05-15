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Губернаторов попросили взять поддержку отрасли туризма под личный контроль

Анна Берестовая
00:34 15.05.2020
В Ростуризме подчеркнули, что своевременная помощь отрасли потребует намного меньших затрат, чем ее восстановление с нуля.
Губернаторов попросили взять поддержку отрасли туризма под личный контроль
© Фото: Russian Government via Globallookpress.com

Глав регионов страны попросили оказать максимальную посильную помощь всем субъектам туристической сферы, включая инвесторов и авторов новых проектов. соответствующие письма, призывающие взять проблему под личный контроль, были отправлены губернаторам от лица главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовы.

Глава Ростуризма отметила, что целью деятельности в данной области должно стать сохранение кадрового потенциала и инфраструктурного базиса туризма, обеспеченного последними двадцатью годами функционирования отрасли.

Догузова также указала, что со своей стороны будет оказывать всю возможную помощь в работе над минимизацией ущерба, нанесенного отечественному туризму пандемией коронавируса.

«Выражаю личную готовность оперативно осуществлять всю необходимую и возможную помощь для достижения нашей общей цели», - цитируют РИА Новости текст письма.

Глава ведомства добавила, что своевременная и эффективная помощь, оказанная в настоящее время отрасли, в перспективе окажется намного менее затратной, чем ее восстановление с нуля.

Ранее в правительстве РФ указали, что при заметном снижении темпов распространения COVID-19 в стране могут открыться курорты Краснодарского края, Северного Кавказа и Крыма.

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