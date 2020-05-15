В России кофе впервые обошел чай по популярности

Согласно статистике за 2019 год, в России потребление кофе, кофейных напитков и смесей впервые превысило потребление чая, заявил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия.

В частности, потребление напитков, приготовленных из кофе в зернах, молотого, растворимого и кофейных смесей составило 180 тысяч тонн, а чая, без учета травяных смесей, 140 тысяч тонн.

Отмечается, что ранее россияне потребляли чай и кофе примерно в равном количестве - по 160 тысяч тонн.

По последним данным об импорте, рассчитанных на основе сведений Федеральной таможенной службы, в 2019 году в Россию было завезено 413,3 тысяч тонн основных видов кофе и 314,2 тысяч тонн чая, пишет РБК.