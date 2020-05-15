Жертвами коронавируса в Москве стали еще 68 человек

В Москве еще 68 человек скончались от коронавируса нового типа. Отмечается, что у них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в Москве было диагностировано всего 1 290 летальных случаев от коронавируса, в России - 2 305.

Помимо этого, всего в стране инфицированы более 252 тысяч человек, среди которых 53 530 выздоровели.

Медики напоминают, что, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением.