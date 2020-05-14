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Успехи в борьбе с COVID-19: за сутки в Москве вылечился 1 821 пациент

Ирина Егорова
09:51 14.05.2020
Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327.
Успехи в борьбе с COVID-19: за сутки в Москве вылечился 1 821 пациент
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Еще 1 821 пациентов, переболевших коронавирусной инфекций, выписаны из лечебных учреждений Москвы по выздоровлению.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327» - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Ракова отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач. Заниматься самолечением не стоит ни в коем случае. Диагноз заболевшим коронавирусом ставят на основании молекулярно-генетического теста.

По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В Москве с 12 мая введен обязательный масочный и перчаточный режим.  Такое решение было принято в связи с тем, что после майских праздников возобновят работу промышленные и строительные предприятия, что может повлечь за собой увеличение количества людей на улицах и в транспорте. Большинство людей продолжает работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции до 31 мая.

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