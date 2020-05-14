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Вы уволены: эксперт рассказал, по каким причинам можно лишиться работы на удаленке

Ирина Егорова
09:40 14.05.2020
Чтобы уволить сотрудника, необходимо зарегистрировать факт нарушения. Далее процедура увольнения описана в Трудовом кодексе и ничем не отличается от увольнения офисных сотрудников.
Вы уволены: эксперт рассказал, по каким причинам можно лишиться работы на удаленке
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

В связи с ситуацией с коронавирусом многие сотрудники стали работать из дома дистанционно - на время шестинедельной самоизоляции. Некоторые эксперты считают, что после снятия ограничений многие работодатели продолжат данную тенденцию и переведут некоторых сотрудников на удаленку. В связи с этим возникает вопрос, из-за чего можно лишиться работы на удаленке, если контроль за производственной дисциплиной сводится на нет, и руководству сложнее контролировать выполнение работы такого сотрудника.

Для того, чтобы уволить сотрудника, работающего на удаленной работе, необходимо зафиксировать факт нарушения, например пьянства на рабочем месте, в этом случае, дома, или любого другого обвинения.

«Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить. Или не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии. Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность», – объяснил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Процедура увольнения описана в Трудовом кодексе и для сотрудников на удаленной работе она абсолютно такая же, как и для тех, кто работает в офисе, уточнил он.

По его словам, любая работа или задание от руководства должно быть задокументировано, например, перевести научную статью, находясь дома, составить финансовый отчет, и, если человек этого не сделал, выдвигать факт обвинения.

Также председатель ФНПР прокомментировал изменения на рынке труда и выразил мнение, что традиционные виды занятости останутся в приоритете над работой из дома.  

«Вся эта пропаганда, что удаленная работа – это наше будущее, не оправдывается, потому что это малоэффективная работа. Есть профессии, по которым можно работать удаленно. Все остальное – неэффективно», - передает его слова радио «Sputnik».

Напомним, что режим самоизоляции продлен до 31 мая. На работу с 12 мая вышли только сотрудники промышленных предприятий и строительства. На удаленке сейчас работают и многие ведомства, и сам президент РФ Владимир Путин, и школьники с учителями, которые осваивают все прелести дистанционного обучения.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева новые профессии и формы занятости станут более востребованными. 

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