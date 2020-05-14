Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посетители онлайн-музея ВОВ посмотрели экспозицию более 100 тысяч раз за неделю

Алексей Баранов
09:36 14.05.2020
Теперь благодаря проекту жители России, а также других стран могут познакомиться с подробной историей войны от первых дней до победного мая.
Посетители онлайн-музея ВОВ посмотрели экспозицию более 100 тысяч раз за неделю
© Фото: mos.ru

Москвичи и жители других городов посетили онлайн-музей «Москва с заботой об истории» уже более 100 тысяч раз с момента открытия. Он стал первым проектом, который был практически полностью сделан на основе материалов горожан. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В музее представлено порядка 7,5 тысячи материалов военного времени, которые москвичи передали на вечное хранение в Главархив через центры Госуслуг «Мои документы».

«За неделю работы виртуального музея “Москва - с заботой об истории” его посетили уже более 100 тысяч раз. Активнее всего жители просматривали раздел, посвященный военным и политическим событиям. Внимание также привлекла уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трехмерном формате. Приятно видеть, что проект заинтересовал молодых жителей Москвы и других городов - посетителей в возрасте до 35 лет у музея около 30%», - рассказала вице-мэр.

В виртуальном музее представлено более шести тысяч документов, среди которых - письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки, плакаты и многие другие материалы. Есть и карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. На картах отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки районов Курской дуги, Харькова и Никополя. Они представляют практически полный комплект военно-топографических карт штаба Красной армии среднего звена, применявшихся в годы войны.

Помимо документов жители столицы передали в Главархив более тысячи медалей и орденов, среди которых не только отечественные, но также и иностранные. На хранение также поступили полевые сумки, чемоданы, военная форма, посуда, опасные бритвы, шкатулки, монеты и другие вещи. Медали и вещи представлены в 3D-формате. Коллекция была специально сформирована из экспонатов, которые наиболее ярко показывают свое время. Фотосъемка в высоком разрешении позволяет увидеть следы истории каждого артефакта.

В музее собрана и документальная хроника, показывающая как военное, так и мирное время в начале 1941 года. Анимированные карты ключевых битв Великой Отечественной войны не только показывают передвижения частей Красной армии и войск неприятеля, но и рассказывают о военачальниках, составе войск, соотношении военной техники и потерях сторон. Отдельным блоком выставки стали видеоролики с известными актерами, которые зачитали на камеру военные письма.

После снятия временных ограничительных мер акция продолжится, и каждый сможет увековечить память своих предков, которые сражались за Родину.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 22:35
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в один регион
Дата14.05.2020, 07:20
Хабаровский судостроительный завод продезинфицировали от коронавируса
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:15 В стране и мире
ФМБА сообщило о нетипичном течении COVID-19
09:51 В стране и мире
Успехи в борьбе с COVID-19: за сутки в Москве вылечился 1 821 пациент
09:40 В стране и мире
Вы уволены: эксперт рассказал, по каким причинам можно лишиться работы на удаленке
09:05 Армия
Шестая колонна с военнослужащими и спецтехникой МО РФ покинули Бергамо
08:52 В стране и мире
Конор Макгрегор помолился за отца Нурмагомедова
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.