Посетители онлайн-музея ВОВ посмотрели экспозицию более 100 тысяч раз за неделю

Москвичи и жители других городов посетили онлайн-музей «Москва с заботой об истории» уже более 100 тысяч раз с момента открытия. Он стал первым проектом, который был практически полностью сделан на основе материалов горожан. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В музее представлено порядка 7,5 тысячи материалов военного времени, которые москвичи передали на вечное хранение в Главархив через центры Госуслуг «Мои документы».

«За неделю работы виртуального музея “Москва - с заботой об истории” его посетили уже более 100 тысяч раз. Активнее всего жители просматривали раздел, посвященный военным и политическим событиям. Внимание также привлекла уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трехмерном формате. Приятно видеть, что проект заинтересовал молодых жителей Москвы и других городов - посетителей в возрасте до 35 лет у музея около 30%», - рассказала вице-мэр.

В виртуальном музее представлено более шести тысяч документов, среди которых - письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки, плакаты и многие другие материалы. Есть и карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. На картах отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки районов Курской дуги, Харькова и Никополя. Они представляют практически полный комплект военно-топографических карт штаба Красной армии среднего звена, применявшихся в годы войны.

Помимо документов жители столицы передали в Главархив более тысячи медалей и орденов, среди которых не только отечественные, но также и иностранные. На хранение также поступили полевые сумки, чемоданы, военная форма, посуда, опасные бритвы, шкатулки, монеты и другие вещи. Медали и вещи представлены в 3D-формате. Коллекция была специально сформирована из экспонатов, которые наиболее ярко показывают свое время. Фотосъемка в высоком разрешении позволяет увидеть следы истории каждого артефакта.

В музее собрана и документальная хроника, показывающая как военное, так и мирное время в начале 1941 года. Анимированные карты ключевых битв Великой Отечественной войны не только показывают передвижения частей Красной армии и войск неприятеля, но и рассказывают о военачальниках, составе войск, соотношении военной техники и потерях сторон. Отдельным блоком выставки стали видеоролики с известными актерами, которые зачитали на камеру военные письма.

После снятия временных ограничительных мер акция продолжится, и каждый сможет увековечить память своих предков, которые сражались за Родину.