В регионы поставят 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М»

В российские регионы должны поставить 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М» в течение 2020 года согласно заключенному с Минпромторгом РФ контрактом с концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех).

Общая цена контракта составляет 7,5 миллиарда рублей. Планируется закупить 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М», с фиксированной ценой 1,1 миллиона рублей за штуку, и пять аппаратов экстрапоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) LifeStream ECMO или Maquet по цене 10 миллионов рублей за штуку. В медицинские организации регионального и федерального уровня аппараты ИВЛ должны поступить с апреля по декабрь, а аппараты ЭКМО - с августа по декабрь.

КРЭТ является единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов ИВЛ и ЭКМО, передает РИА Новости.

Данные аппараты производит АО «Уральский приборостроительный завод» и поставляет продукцию на рынок с 2012 года.

Аппараты «Авента-М» использовались в больницах имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. Росздравнадзор провел проверку и принял решение о приостановке обращения на территории России аппаратов ИВЛ «Авента-М».

В КРЭТ заявили, что данные аппараты прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.