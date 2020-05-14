Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В регионы поставят 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Ирина Егорова
08:10 14.05.2020
Данные аппараты производит АО «Уральский приборостроительный завод»  и поставляет продукцию на рынок с 2012 года.
В регионы поставят 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М»
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

В российские регионы должны поставить 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М» в течение 2020 года согласно заключенному с Минпромторгом РФ контрактом с концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех).

Общая цена контракта составляет 7,5 миллиарда рублей. Планируется закупить 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М», с фиксированной ценой 1,1 миллиона рублей за штуку, и пять аппаратов экстрапоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) LifeStream ECMO или Maquet по цене 10 миллионов рублей за штуку. В медицинские организации регионального и федерального уровня аппараты ИВЛ должны поступить с апреля по декабрь, а  аппараты ЭКМО - с августа по декабрь.

КРЭТ является единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов ИВЛ и ЭКМО, передает РИА Новости.

Данные аппараты производит АО «Уральский приборостроительный завод»  и поставляет продукцию на рынок с 2012 года.

Аппараты «Авента-М» использовались в больницах имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары. Росздравнадзор провел проверку и принял решение о приостановке  обращения на территории России аппаратов ИВЛ «Авента-М». 

В КРЭТ заявили, что данные аппараты прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 22:35
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в один регион
Дата14.05.2020, 01:39
Беспилотники обнаружили замаскированные цели «противника» в Ленинградской области
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:10 В стране и мире
В регионы поставят 6 711 аппаратов ИВЛ «Авента-М»
07:20 Армия
Видео
Хабаровский судостроительный завод продезинфицировали от коронавируса
06:52 Армия
В Приморье вертолет Ка-27 отработал взлет и посадку на палубу корабля
06:33 В стране и мире
В ряде районов Приморья ослабят режим самоизоляции
06:18 Армия
Экипажи корветов «Совершенный» и «Громкий» провели тренировку групп антитеррора в Тихом океане
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Неуловимые падальщики: в Танзании гиены сбежали от напавшей на них львицы
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.