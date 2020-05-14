Конор Макгрегор помолился за отца Нурмагомедова

Бывший чемпион смешанных единоборств в двух весовых категориях Конор Макгрегор написал, что опечален новостью о болезни семьи Нурмагомедовых.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человека, создавшего больше чемпионов мира по единоборствам, чем мы знаем. Настоящий гений боевых искусств!» - написал боец в Twitter.

Ранее стало известно, что являющийся отцом и тренером действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, госпитализирован с подозрением на пневмонию и находится в коме.

В начале этого года Хабиб Нурмагомедов отказался от реванша с Конором Макгрегором. По словам россиянина, ему не нужны предложенные 100 миллионов за то, чтобы он «еще раз побил» ирландца. До заявления Хабиба ходили слухи, что спортсмены вновь могут встретиться во время боя осенью 2020 года.