«Абсолютно кровожадный вирус»: Песков рассказал о своем заболевании COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом. Об этом он сообщили в интервью газете «Коммерсант».

Песков отметил, что ранее у одного из его коллег был обнаружен COVID-19. Поэтому с начала мая представитель Кремля находился дома. У него поднялась температура, которая сопровождалась ломотой в теле.

«Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя», - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что у него была диагностирована двухсторонняя пневмония.

«Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», - добавил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что планирует вернуться на работу после выздоровления.

Ранее сообщалось, что его супруга Татьяна Навка также была госпитализирована с коронавирусной инфекцией.