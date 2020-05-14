COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом

Многие считают, что спорт и бег, в частности, лечат все болезни, улучшают иммунитет и общее состояние организма. Но человеку, болеющим коронавирусом, бегать и заниматься любыми другими физическими упражнениями категорически нельзя. Во-первых, пациент заразит коронавирусной инфекцией окружающих, если будет бегать на улице, во-вторых, сам ухудшит свое состояние, заявил «Звезде» врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

«По квартире вы бегать не будете - слишком маленькое расстояние. Вы будете бегать по улице и заражать окружающих, так делать нельзя, это уголовное преследуемое деяние, не подвергайте риску себя и других», - прокомментировал он.

По словам специалиста, любая физическая нагрузка для больного не только коронавирусом, но и другой вирусной или бактериальной инфекцией, является тяжело переносимой.

«Это слабость, апатия, ощущение удушья, головные боли, повышение температуры тела. После бега есть ощущение удушья, нехватки воздуха, а здесь вас накроет еще с большей силой, разовьется отек легких, отек бронхов, явление бронхоспазмов будет нарастающими», - объяснил он.

К тому же, после занятий спортом начинает активнее циркулировать кровь, из-за чего поднимается температура тела. Поэтому Зайцев посоветовал всем больным соблюдать постельный режим, читать, спать и отдыхать, а также соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.