Посол РФ в США потребовал от NYT опровергнуть фейковую публикацию

Ранее МИД РФ потребовал от редакции The New York Times опровергнуть фейки о якобы занижении в столице статистики смертности от коронавируса. А специальная комиссия Госдумы попросила российское дипломатическое ведомство принять меры в отношении редакций после материалов о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ.

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