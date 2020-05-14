Посол РФ в США потребовал от NYT опровергнуть фейковую публикацию
Ранее МИД РФ потребовал от редакции The New York Times опровергнуть фейки о смертности от коронавируса в России.
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Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты NYT письмо с требованием опровергнуть фейковую публикацию издания о статистике смертности из-за коронавируса в России.
«Посольство подтвердило отправку главреду NYT письма главы дипмиссии с требованием разместить опровержение статьи», - уточнили «Звезде» в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.
Ранее МИД РФ потребовал от редакции The New York Times опровергнуть фейки о якобы занижении в столице статистики смертности от коронавируса. А специальная комиссия Госдумы попросила российское дипломатическое ведомство принять меры в отношении редакций после материалов о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ.