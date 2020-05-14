В ряде районов Приморья ослабят режим самоизоляции

С понедельника в Приморье может несколько ослабиться режим самоизоляции в отдельных районах края и откроются некоторые предприятия.

Сегодня, 14 мая, пройдет заседание оперативного штаба, где будет принято решение по снятию ограничений.

«Решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете. Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования в понедельник, 18 мая, получат разрешения на открытие», - рассказал губернатор края Олег Кожемяко.

Он добавил, что масочный режим в регионе продолжает действовать, а главам районов поручено усилить работу по профилактике эпидемии и выявлению заболевших. По-прежнему закрыты торговые центры, исключение составляют только центральные магазины с товарами первой необходимости. Но и в них условия достаточно жесткие: дистанция между покупателями должна быть не менее полутора метров.

Ранее глава Приморья заявлял, что снимать или ослаблять ограничительные меры в крае пока рано, так как ситуация остается сложной.

По данным на 13 мая, в Приморье зарегистрировано 1 008 случаев заболевания, 287 пациентов выздоровели, 9 умерли. Больше всего заразившихся - во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.