Эксперт назвал лучшие перчатки для защиты от COVID-19

Защитить руки от вирусных частиц более тщательно могут латексные перчатки. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов.

Он уточнил, что латексные перчатки лучше дезинфицируются.

При выборе перчаток Фролов в первую очередь порекомендовал правильно подобрать их по размеру.

Ученый также обратил внимание на то, что салфетки с антисептиком можно использовать только для латексных или полимерных перчаток, а аэрозоли - и для изолирующих и для фильтрующих тканевых перчаток.

Для эффективной дезинфекции нужно сочетать применение растворов и мытье рук в перчатках с применением поверхностно-активных веществ. В тоже время не стоит забывать об использовании крема для рук, чтобы увлажнить кожу после использования защитных средств.

Тканевые перчатки следует мыть. Их можно замочить в мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут, а потом постирать.

После возвращения с улицы домой перчатки нужно снять и сложить в пакет, а затем раздеться и вымыть обувь. И только после этого можно дезинфицировать защитные средства, отметил он в комментарии агентству новостей «Москва».