Йеллоустонский парк в США частично открывается для посетителей

В США с 18 мая частично откроется один из самых популярных заповедников мира - Йеллоустонский национальный парк.

Парк, простирающийся на территории сразу трех американских штатов, был полностью закрыт из-за распространения COVID-19 в двух из них (Монтана и Вайоминг).

Администрация Йеллоустонского парка разработала план его постепенного открытия, состоящий из трех этапов. Первый этап будет реализован в ближайшее время и включит в себя открытие восточного и южного входов в охраняемую зону в Вайоминге и предоставление гостям частичного доступа к объектам парка.

В штатах Монтана и Айдахо проход на территорию заповедника пока останется закрыт.

Йеллоустонский национальный парк, входящий в список ЮНЕСКО, знаменит на весь мир благодаря интереснейшей фауне и флоре, а также своим гейзерам и термальным источникам.