Гуманитарный груз из России впервые отправили в сирийскую провинцию Хасеке

Несколько десятков машин с 170 тоннами груза гуманитарной помощи из России впервые отправили в сирийскую провинцию Хасеке. Об этом сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооруженных сил России в Сирии полковник Максим Герасимов.

«В порту Тартус производится погрузка гуманитарного груза объемом более 170 тонн на автомобильный транспорт с последующей доставкой в три отдела Центра по примирению враждующих сторон в Заевфратье», - отметил он.

По его словам, маршрут автомобильной колонны составляет более полутора тысяч километров в одну сторону.

Отмечается, что колонна грузовиков развезет груз в три населенных пункта, где гуманитарную помощь через представителей российского Центра по примирению враждующих сторон передадут местной администрации, а она уже распределит ее среди местных жителей.



На протяжении маршрута охранять гуманитарный конвой будут подразделение военной полиции, армейская авиация. Районы, по которым будут двигаться грузовики, сначала осмотрят с помощью беспилотников.

Незадолго до этого российский контейнеровоз «Спарта-2» поставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи: 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем и даже со сгущенным молоком.

Колонны с гуманитарной помощью военные решили развести по Сирии в максимально короткие сроки в честь 75 юбилея Победы в Великой Отечественной войне.