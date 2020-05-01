Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу

Официально вступила в силу новая сделка ОПЕК+, в соответствие с условиями которой с 1 мая реализуется сокращение нефтедобычи практически на 10 миллионов баррелей в сутки.

Ранее, 12 апреля, странам ОПЕК и другим государствам-нефтедобытчикам, таким как Россия и Казахстан, удалось достигнуть консенсуса. В соответствие с новым соглашением в мая и июне текущего года принявшие его стороны обязуются сократить добычу черного сырья на 9,7 миллионов баррелей в сутки. После этого, начиная с июля и до декабря, сокращение составит 7,7 миллиона баррелей в cутки.

За 2021 год и первые четыре месяца 2022 года уменьшение должно достигнуть уровня 5,8 миллионов баррелей в сутки.

Россия, США и Саудовская Аравия взяли на себя наибольшие обязательства.

Министр энергетики РФ Александр Новак указал, что приянтие сделки – мера, необходимая для защиты рынка нефти от катастрофы. Он также указал, что в апреле можно было наблюдать нормальную ситуацию в нефтеперерабатывающей отрасли, хотя потенциально он может уменьшиться в связи с глобальным кризисом спроса.