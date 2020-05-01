Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу

Анна Берестовая
04:47 01.05.2020
Соглашение, действующее с 1 мая текущего года, охватывает период вплоть до мая 2022.
Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу
© Фото: CHROMORANGE Franz Perc, via ww Globallookpress

Официально вступила в силу новая сделка ОПЕК+, в соответствие с условиями которой с 1 мая реализуется сокращение нефтедобычи практически на 10 миллионов баррелей в сутки.

Ранее, 12 апреля, странам ОПЕК и другим государствам-нефтедобытчикам, таким как Россия и Казахстан, удалось достигнуть консенсуса. В соответствие с новым соглашением в мая и июне текущего года принявшие его стороны обязуются сократить добычу черного сырья на 9,7 миллионов баррелей в сутки. После этого, начиная с июля и до декабря, сокращение составит 7,7 миллиона баррелей в cутки.

За 2021 год и первые четыре месяца 2022 года уменьшение должно достигнуть уровня 5,8 миллионов баррелей в сутки.

Россия, США и Саудовская Аравия взяли на себя наибольшие обязательства.

Министр энергетики РФ Александр Новак указал, что приянтие сделки – мера, необходимая для защиты рынка нефти от катастрофы. Он также указал, что в апреле можно было наблюдать нормальную ситуацию в нефтеперерабатывающей отрасли, хотя потенциально он может уменьшиться в связи с глобальным кризисом спроса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.04.2020, 19:25
Собянин: Москва, возможно, вышла на пик заболеваемости COVID-19
Дата30.04.2020, 14:49
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата30.04.2020, 13:01
Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта
Дата30.04.2020, 14:05
Знаменосцы Победы: 75 лет назад над Рейхстагом водрузили штурмовой флаг
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:47 В стране и мире
Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу
04:18 В стране и мире
Ученые показали, как один человек заражает COVID-19 весь самолет
03:42 В стране и мире
Амбициозный проект: в РАН одобрили создание российской многоразовой ракеты
03:13 В стране и мире
Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции
02:31 В стране и мире
На Украине ввели специальные пошлины на российский уголь
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции
Видео
«Как хочешь, мы шьем флаги»: дочь Халдея рассказала, как появилось знамя с легендарного снимка
Ученые показали, как один человек заражает COVID-19 весь самолет
Ученые рассказали о влиянии кофе на ДНК
Видео
«Самое время бросить курить»: врач рассказал о пользе отказа от сигарет во время пандемии COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.