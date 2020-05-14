Стремление к вышке: труднодоступное образование для школьников из Новопетровки вызвало общественный резонанс

История со школьниками из деревни Новопетровка Октябрьского района Пермского края, которым пришлось забираться на старую телевизионную вышку для получения домашнего задания, вызвала широкий общественный резонанс. После репортажа «Звезды» этим случаем заинтересовались местные власти.

Администрация Октябрьского муниципального района приняла решение оградить вышку. Новопетровку посетил глава администрации Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев. Он побеседовал с родителями и с детьми и убедился в том, что в деревне действительно отсутствует Сеть.

«Мы проанализировали эту ситуацию, провели рабочее совещание с приглашением заместителя главы Октябрьского городского округа, начальника Управления образования, директоров школ, где в целом проанализировали как идет дистанционное обучение у нас в округе и какие надо еще снять риски для того, чтобы не подвергать опасности детей, в частности, в Новопетровке», - рассказал Поезжаев.

Марьяна Иванова воспитывает одна пятерых детей, которые так же, как и остальные деревенские школьники, поднимались на вышку. Недавно к Марьяне внезапно пришли сотрудники из инспекции по делам несовершеннолетних.

«Сказали, что на учет хотели поставить, что дети не имели права ходить на вышку. Поругали маленько и уехали», - рассказала она.

По словам директора школы, где учатся дети из Новопетровки, в образовательном учреждении не знали о проблемах, с которыми столкнулись ученики.

«Никаких проблем до публикации в СМИ у нас с учащимися из деревни Новопетровка не было, потому как не поступало никаких жалоб ни от одного участника образовательного процесса. Ни от родителей, ни от учащихся, ни от педагогов», - объяснила директор МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» Любовь Благодатских.

Ситуацию с деревней Новопетровка «Звезде» прокомментировали в администрации Октябрьского городского округа. Как призналась начальник Управления образования администрации Светлана Мартынюк, это не единственная деревня в округе, где существует подобная проблема.

«Мониторя позицию при переходе на дистанционное обучение, просматривая формы, которые мы будем применять, мы, конечно, понимали, что не все дети смогут у нас учиться в удаленных деревнях, там, где отсутствует устойчивая сотовая связь, посредством именно электронных платформ и дистанционного обучения», - пояснила Мартынюк.

В связи с отсутствием Интернета в деревне власти приняли решение применить другую форму обучения для школьников из Новопетровки. Теперь домашние задания у детей забирают на бумажных носителях. Представители школы приезжают в деревню, собирают у учеников тетради, увозят на проверку, а через два дня привозят обратно и выдают свежие задания.

Мама еще одной школьницы из Новопетровки Ксюши Алакичевой рада такой форме обучения.

«Я, как мама, очень рада, что разрешилась проблема с домашним заданием с учениками, что сейчас нам возят тетрадки, домашнее задание нам привозят, забирают обратно и мы больше как бы не опасаемся, что дети поднимаются на вышку», - отметила Оксана Алакичева.

Сама Ксюша тоже признается, что с тетрадями делать домашние задания куда удобнее.

«Отправлять плохо, Интернет плохо грузит. Так просто пишешь в тетради и уносишь учителю, а учителя забирают их. Да. Так мне лучше», - рассказала она.

Но хоть вопрос с домашними заданиями решился, отсутствие Интернета в деревне все равно остается серьезной проблемой для местных жителей.

«Мы ждем, что у нас сделают хоть какую-то да связь более-менее. Дети, которые живут в Новопетровке, также будут являться хоть ячейкой общества, а сейчас они просто потеряны для мира. Все равно им интересны и новости, и общение с друзьями интересно, а сейчас в данный момент они потерялись для мира», - объяснила жительница Новопетровки Валентина Кильдиярова.

В администрации Октябрьского городского округа надеются решить проблему с Сетью уже в самое ближайшее время. Сейчас ведутся переговоры с компанией-владельцем вышки, чтобы установить на ней все необходимое оборудование.