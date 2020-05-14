В МЧС рассказали, как сделать антисептик самостоятельно

Сайт МЧС России обратил внимание населения на то, как правильно можно приготовить антисептик в домашних условиях по рекомендации ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения предложили использовать для собственноручного производства дезинфицирующего состава либо этанол концентрацией 99%, либо изопропиловый спирт концентрацией 99,8%.

Сочетать жидкости можно с перекисью водорода, глицерином и дистиллированной или кипяченой водой. Пропорции компонентов раствора зависят от рецепта. Узнать их можно на сайте МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что заменять спиртовые растворы на водку нельзя, так как в ней содержится слишком низкий процент спирта. При этом использовать стопроцентный спирт также нежелательно, так как слишком концентрированный антиспетик может вызвать раздражение кожи и привести к образованию микротрещин, в которые может попасть вирус.