От легкого течения до реанимации: врач предупредил о стремительности COVID-19

Одна из отличительных особенностей COVID-19 – стремительность изменения состояний заболевшего. Пациент с коронавирусом в легкой форме может очень быстро перейти в состояние средней тяжести или даже – тяжелую стадию заболевания.

Такими наблюдениями поделился главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», - цитируют его РИА Новости.

Инфекционист отметил, что к таким темпам развития инфекции оказываются не готовы большинство медиков.

«Стремительность поражает», - признался врач.

Кроме этого, Сапронов подчеркнул важность постоянного наблюдения врачей и персонала за пациентами с COVID-19 для контролирования ситуации и оперативного реагирования на изменение состояния больного.