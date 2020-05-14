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Иммунолог объяснил, почему дети легко переносят СOVID-19

Анна Берестовая
03:00 14.05.2020
Специалист также отметил, что из-за особенностей организма дети реже заражаются коронавирусной инфекцией.
Иммунолог объяснил, почему дети легко переносят СOVID-19
© Фото: pixabay.com

Течение коронавирусной инфекции у зараженных детей проходит намного легче, нежели у взрослых инфицированных. Такова общая особенность детского иммунитета, однако возможны и исключения с серьезными последствиями.

Подобную информацию представил заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы «Хадасса», врач-иммунолог, профессор Яков Беркун.

«Дети являются источниками заболевания и заражают других крайне редко», - цитируют его РИА Новости.

Специалист объяснил, что некоторая часть иммунной системы неокончательно развита в детском возрасте. Вероятнее всего, эта неразвитая часть не является необходимой для защитной реакции организма на COVID-19, что в сочетании с лучшей работой врожденной иммунной системы позволяет легче переносить инфекцию.

Ученый также предположил, что дети реже заражаются коронавирусом, так как у них менее активно работают рецепторы, через которые вирус проникает в клетки организма.

Беркун рассказал, что в своей клиники мог наблюдать множество случаев, когда в одних семьях либо дети не заражали взрослых, либо сами не заражались от них, хотя жили все вместе.

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