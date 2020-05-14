В Хабаровском крае потушен пожар на складе отходов деревопереработки

Начавшийся 9 мая пожар на территории площадки с отходами деревообработки в Советско-Гаванском районе Хабаровского края удалось потушить. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, его площадь составила 2 тысячи квадратных метров.

При ликвидации возгорания были задействованы 36 человек и 12 единиц техники.

Вместе с пожарными расчетами на месте работали сотрудники предприятия с применением бульдозерной и инженерной техники.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнем. Факторами, осложняющими тушение, стали большой объем горючей нагрузки, а также глубина залегания очагов горения и тления опилок.

По факту пожара в отношении руководства предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях.