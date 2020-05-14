Адвокат историка Соколова прокомментировал перенос заседания на июнь

Начало рассмотрения уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга перенесено на июнь 2020 года. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

«Заседание отложено на 9 июня в связи с ограничительными мерами в период пандемии», - сказал адвокат.

Почуев также рассказал о состоянии здоровья профессора. По словам адвоката, Соколов чувствует себя физически хорошо.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Петербурге Соколов был замечен в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Как позже выяснилось, они принадлежали его возлюбленной аспирантке.

В ходе расследования оружие и фрагменты тела человека также нашли в квартире историка и извлекли из Мойки в нескольких километрах от его дома.