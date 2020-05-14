Экипаж корабля SpaceX протестируют на коронавирус перед отправкой на МКС

Астронавтов NASA, отправляющихся 27 мая на МКС на Crew Dragon, дважды протестируют на COVID-19 перед вылетом. Также тестирования пройдут близко контактирующие с ними лица.

Дуглас Херли и Роберт Бенкен полетят на космическом корабле компании SpaceX Илона Маска на испытательный полет длиною до 119 суток.

В NASA сообщили, что для минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией все люди, как-либо взаимодействующие с экипажем будут проходить постоянные процедуры термометрии и проверяться на симптомы болезни.

В агентстве указали, что 14 дней изоляции для астронавтов уже начались.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX выпустила специальный симулятор, позволяющий всем желающим опробовать управление стыковкой Crew Dragon с Международной космической станцией.