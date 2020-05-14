Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

В офисе президент Украины Владимира Зеленского по итогам очередной видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил, что Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», - отмечается в сообщении.

Помимо этого в заявлении говорится, что выборы в Донбассе смогут состоятся исключительно после получения Украиной контроля над границей, а также «в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности, в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств».

Напомним, что в ходе принятия Минских соглашений, на территории Украины должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса Донбасса.

На данный момент этого до сих пор не произошло, а принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе оказался заморожен, поскольку в него внесли поправки, противоречащие Минским соглашениям.