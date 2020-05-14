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В контактной группе по Донбассу призвали к ужесточению контроля над режимом прекращения огня

Светлана Головина
23:37 14.05.2020
Видеоконференция контактной группы была на грани срыва из-за позиции украинской стороны.
В контактной группе по Донбассу призвали к ужесточению контроля над режимом прекращения огня
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Контроль над режимом прекращения огня в Донбассе необходимо ужесточить. Об этом заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

По его словам, на встрече Контактной группы было отмечено, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остается крайне сложной.

«Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ», - отметил он.

Грызлов подчеркнул, что режим прекращения огня нарушает именно киевская сторона, и она не намерена принимать конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня.

В перечне таких мер оказались отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменение любого вида огня, включая снайперский, обязательство не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи от населенных пунктов, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня.

Грызлов напомнил, что на саммите «нормандской четверки» именно Киев настоял на ограниченном количестве участков вместо разведения сил и средств по всей линии соприкосновения, однако позже «сам же заблокировал реализацию этого решения».

Помимо этого представитель России в контактной группе по Донбассу сообщил о том, что видеоконференция была почти на грани срыва из-за позиции Киева.

«В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска», - цитирует Грызлова РИА Новости.

Напомним, что военная операция со стороны украинской стороны против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. Для урегулирования ситуации были приняты уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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