Врач рассказала, как скажется на иммунитете резкий выход из самоизоляции

В некоторых регионах России уже вводятся послабления ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Ожидается, что в скором времени самоизоляция закончится, и мы сможем проводить время вне дома.

Врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала «Звезде», может ли нанести вред нашему иммунитету резкий выход из самоизоляции.

«Ничего, конечно, с нашим иммунитетом не случится, если мы резко выйдем из режима самоизоляции. На самом деле, режим самоизоляции это не какие-то тепличные условия. Да, мы находились в закрытых помещениях, но, тем не менее, разрешалось выходить в магазины. То есть на улице мы все равно бывали», - объяснила специалист.

Она напомнила, что после смягчения ограничений мы все равно будем носить маски, которые обеспечивают защиту от различных разновидностей вирусов.

«Кратковременное сидение дома глобально на изменение иммунного ответа никаким образом не влияет», - подчеркнула Аплетаева.

Иммунолог отметила, что если во время карантина человек вел достаточно здоровый образ жизни, его иммунитет, наоборот, мог стать намного крепче, так как дома потребностям организма проще уделять необходимое внимание.

К тому же, как указала врач, россияне выходят из самоизоляции в теплое весеннее время, когда сама окружающая среда благотворно влияет на иммунную систему. В первое время за пределами дома, конечно, стоит соблюдать меры предосторожности и использовать средства защиты, но бояться ослабления иммунитета из-за карантина совершенно не стоит.

Ранее Роспотребнадзор разработал и направил в субъекты РФ рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, связанных с COVID-19. При этом особенности выхода каждого региона из самоизоляции будут индивидуальны.