Ученые разработали диету, которая способна убить устойчивый рак

В ходе совместного исследования ученые из Соединенных Штатов и Италии смогли представить доказательства того, что специфическая диета в сочетании с витамином С может убивать рак.

«Сочетание диеты и витамина С показали удивительный результат. Оно убивало почти все раковые клетки в культуре», - заявили ученые.

Отмечается, что за основу предполагаемой системы лечения специалисты взяли низкокалорийную растительную диету и витамин.

Помимо этого, ученые проверили действие лечения поочередно: отдельно диету, отдельно витамин С.

В результате этого стало известно о снижении роста раковых клеток и незначительном усилении их гибели.

На данный момент исследования были проведены на мышах, в результате чего грызунам удалось избавиться от раковых клеток.

По словам специалистов, положительной динамики удалось достичь только в раковых клетках с мутацией KRAS, которая считается одной из самых сложных целей в терапии рака, пишет PressRoom.

На данный момент команда изучает влияние голодания или низкокалорийной растительной диеты в сочетании с другими противораковыми препаратами у пациентов с раком молочной и предстательной железы.