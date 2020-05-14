«Скрыть случаи смерти невозможно»: врач рассказал, как собирается статистика по погибшим от Covid-19 в РФ

В случае смерти человека в Российской Федерации его родственникам выдается необходимое свидетельство о смерти. С данным документом они идут в ЗАГС, где факт смерти человека фиксируется, после чего его можно захоронить. Ответственность за статистику по количеству смертей в РФ несут сразу три ведомства: Минздрав РФ, Министерство юстиции и Росстат. Поэтому скрыть факт смерти от COVID-19, когда информация о ней поступает сразу в три органа, невозможно. Об этом «Звезде» рассказала заместитель директора Института лидерства и управления здравоохранением Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Екатерина Какорина.

«Для России примечательно, что статистика смертности ведется открыто, и Росстат каждый месяц доводит эти данные до населения. В том числе, это касается смертей от COVID-19. Если в других странах нас сейчас обвиняют в том, что случаи смерти от коронавируса у нас идут под видом смертей от диагнозов, все эти случаи все равно отражаются на общем показателе смертности. У нас этот показатель пока еще достаточно невелик по сравнению с другими странам. Так как мы боремся за жизнь каждого пациента», - пояснила профессор.

Специалист пояснила, что в марте текущего года ВОЗ дала рекомендации всем странам, какими шифрами пользоваться в случае смерти пациентов с COVID-19. Поэтому указать неверную причину гибели заболевшего просто невозможно.

«У нас 60% пациентов сегодня имеют коронавирус в легкой форме и проходят лечение на дому. Но если кто-то из них вдруг выходит на улицу и нарушает режим изоляции, и так случается, что попадает в ДТП - например, его сбивает машина - мы не фиксируем, что он умер от COVID-19. Мы указываем, что причиной его смерти является черепно-мозговая травма. И в статистику погибших от коронавируса он не попадает», - рассказала Екатерина Какорина.

Точно так же медики действуют, когда COVID-19 сочетается у пациента с другими тяжелыми заболеваниями. Например, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как пояснила доктор медицинских наук, пациент с коронавирусом может поступить на лечение в стационар не из-за COVID-19, а в тяжелом состоянии с жалобами на сильные боли в сердце по причине острого инфаркта миокарда. В случае, если при такой клинической картине ему не смогут оказать помощь врачи, причиной его смерти также будет назван инфаркт, а не коронавирус.

«Так как если бы у него был COVID-19, но не было бы инфаркта, он остался бы жив. То же самое справедливо при язве желудка, раке и других серьезных заболеваниях. В таких случаях коронавирус не будет являться первоначальной причиной смерти. Это правило существует для медицинских работников всех стран», - говорит Какорина.

Напомним, американские газеты Financial Times и New York Times напечатали статьи, в которых указывается, что в России якобы занижают количество умерших от коронавируса пациентов. МИД РФ передал в редакции обоих изданий письма с требованием опубликовать опровержение данной дезинформации о коронавирусе в РФ.