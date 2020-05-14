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Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Идлиб в Сирии

Кирилл Васин
22:00 14.05.2020
За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Идлиб в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

«В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в городе Москве, 14 мая состоялось очередное, одиннадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, протяженность маршрута составила около 15 километров. К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Также состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Дейруна-Ага – Бакароглу – Али-Коз – Али-Бадран – Телль-Сайид – Кирдум – Телль-Сайид – Али-Бадран – Али-Коз – Бакароглу – Дейруна-Ага в провинции Хасеке.

Военная полиция РФ продолжила патрулирование по нескольким маршрутам, таким как Аджами– Эль-Хутта – Мешефра – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кахф – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Мешефра-Сегира – Расм-Эль-Мешефра – Мешефра-Сегира – восточная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами в провинции Алеппо; Телль-Эс-Самен – Тульт-Хнейз – Эль-Хадрия – Мухаммед-Эль-Халаф – Эль-Хадрия – Тульт-Хнейз – Телль-Эс-Самен в провинции Ракка; Камишлия – Мабрук – Камишлия в провинции Хасеке; Хатла – Маррат – Мазлум – Маррат – Хатла в провинции Дейр-Эз-Эор.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – Швайхан – Айн-Иса – Афан – Хак-Эль-Сура – аэродром Квайрес.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

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