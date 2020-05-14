Собянин: ограничения в Москве из-за эпидемии будут действовать еще одну-две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в режиме ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса жителям Москвы придется пожить еще одну-две недели. После этого они могут быть сняты.

«Нужно посмотреть, как нам аукнутся майские праздники и как скажутся меры по открытию производств», - сказал мэр в эфире канала «Россия-1».

При этом градоначальник отметил, что в Москве не выпущено обязательных предписаний по ношению медицинских масок и перчаток на улице. Данные меры защиты, в отличие от нахождения в общественных местах, являются рекомендательными.

«Если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, вам уже самому будет проще адаптироваться и пройтись по улице если не в перчатках, то в маске», - пояснил мэр.

Градоначальник также отметил, что опасность быстрого распространения коронавируса в Москве сохраняется, в связи с чем запускать работу учреждений сферы услуг (например, парикмахерских и салонов красоты) пока преждевременно.