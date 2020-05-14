Роспотребнадзор рекомендовал отменить в школах общие перемены

В Роспотребнадзоре порекомендовали отменить в школах после открытия общие перемены для минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Такая мера призвана ограничить контакты учеников только своим учебным классом или группой. Соответствующие указания размещены на официальном сайте ведомства.

В образовательных учреждениях рекомендовано ввести и другие изменения.

«По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе)», - указывают в Роспотребнадзоре.

Также, в целях безопасности необходимо исключить проведение различных массовых мероприятий и объединение учащихся разных классов в группы продленки или дежурства.

Помимо этого, в школьных помещениях требуется организовать систематические процедуры дезинфекции помещений в отсутствие обучающихся.

На входах в школу, по рекомендации Роспотребнадзора, следует установить санитайзеры и проводить термометрию учеников и сотрудников учреждения.