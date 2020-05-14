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Из-за паводков в нескольких регионах России сложилась критическая ситуация

Кирилл Васин
21:19 14.05.2020
Стихия обрушилась на Якутию, республику Коми, Пермский и Красноярский края.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ГУ МЧС России по РС (Я)

Из-за аномального тепла в нескольких регионах России сложилась критическая ситуация, вызванная весенними паводками.

В Якутии в зоне подтопления оказались сотни человек. Река Лена вплотную подошла к столице региона. Спасателям приходится подрывать ледяные заторы.

Самое масштабное наводнение за последние 30 лет обрушилось на республику Коми, множество домов затопило, вода доходит до крыш. Пострадали две сотни населенных пунктов, свыше 30 тысяч человек. Спасатели эвакуируют людей в пункты временного размещения.

В Пермском крае из берегов вышла Кама. Под водой оказалась часть набережной в Перми, в том числе популярный арт-объект: «Счастье не за горами». Из-за пика половодья на Камской ГЭС начался ранний сброс воды.

К возможному ухудшению обстановки готовятся и в Красноярском крае. На Енисее тронулся лед и резко повышается уровень воды.

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