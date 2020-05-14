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Я вам спою: в Москве музыкант на самоизоляции развлекает соседей концертами на балконе

Валентина Пескова
21:10 14.05.2020
Обладатель шикарного тенора выступает с музыкальными номерами в период самоизоляции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: bogdankiyashko_fan Instagram

В музыкальном плане России во время самоизоляции есть, чем ответить Италии. Жители солнечной страны не унывают в пандемию COVID-19, выходя на балконы с песнями целыми семьями.

Балконный концерт для тех, кто дома, устроил и обладатель громкого тенора в одном из районов столицы. Мужчина желает москвичам приятного вечера, исполняя популярные музыкальные композиции.

«Ну что сказать вам, москвичи на прощание, чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие мои москвичи», - раздается песня с балкона артиста.

Выступления музыканта, судя по его страничке в соцсети, проходят не только вечерами. Есть и утренний репертуар для бодрого дня. А его слушателям, которыми являются соседи, остается только открывать окна, выходить на балконы и наслаждаться неожиданным подарком.

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