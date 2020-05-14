В Минздраве подготовили проект о переносе на полгода модернизации первичного звена
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минздрав РФ подготовил проект постановления, в котором говорится, что сроки модернизации первичного звена здравоохранения откладываются на полгода. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке к документу.
Перенос модернизации на шесть месяцев позже утвержден постановлением Правительства РФ № 1304. Данная мера принята из-за необходимости направить бюджетные средства на развитие экономики в условиях эпидемии COVID-19.