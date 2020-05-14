Вучич поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

«Президент Вучич выразил соболезнования президенту Путину в связи с жертвами COVID-19 в России. Президент Вучич в то же время поблагодарил президента Путина за выраженную заботу о нашей стране и отправку медицинской помощи», — сообщила администрация президента Сербии.

В администрации добавили, что сербский лидер выразил надежду на то, что Россия благодаря решительным мерам справится с пандемией и вернется к нормальной жизни.

Отмечается, что в ходе разговора между лидерами двух стран также поднимались вопросы ситуации в регионе, такие как гонения на духовенство в Черногории и положение в Косово и Метохии.