Медик рассказала о риске заражения COVID-19 в перчатках

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова сообщила, что при нахождении на улице даже в перчатках, не стоит трогать лицо руками, так как на ткани и других поверхностях изделия могут остаться различные микробы, в частности коронавирус.

«Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза, а также их нельзя носить долгое время», - подчеркнула специалист.

Помимо этого она дала несколько рекомендаций по ношению и использованию перчаток во время пандемии.

Так, при ношении резиновых перчаток по приходу домой необходимо их сразу утилизировать.

«Если они тканевые, то их обязательно надо выстирать с мылом и желательно прогладить. Они не должны носиться постоянно», - заявила Кожевникова в интервью Пятому телеканалу.

По последним данным оперштаба, в России инфицированы 242 271 человек, среди которых 48 003 выздоровели.