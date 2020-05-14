Замглавы Мончегорска привлечен к ответственности по делу об избиении мальчика отчимом

Заместителя главы города Мончегорска Мурманской области привлекли к ответственности по делу об избитом отчимом 8-летнем мальчике. Чиновник является председателем комиссии по делам несовершеннолетних.

О систематических избиениях ребенка его приемным отцом «Звезда» рассказала накануне. Внимание на эту историю обратили правоохранительные органы и многие известные люди, которые готовы оказать помощь пострадавшему Макару Бревнову.

«Что касается здоровья мальчика, оно стабилизировалась, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекций занятия с психологом были приостановлены. Я считаю, что в кратчайшие сроки нужно найти возможность для восстановления оказания необходимой помощи ребенку в полном объеме», - отметила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Следственный комитет РФ завел по следам данного инцидента три уголовных дела. Прокурорская проверка показала, что жалобы на отчима поступали неоднократно. Семью признали находящейся в социально опасном положении. Но саму программу помощи утвердили только в день, когда ребенка с многочисленными травмами отвезли в реанимацию.

Сейчас отчим под стражей. Мальчик проживает со своей прабабушкой, которая оформила временную опеку над ним. Мать ребенка, покрывавшая жестокость своего мужа, сейчас изолирована от мальчика.

Расследование уголовного дела контролирует Генпрокуратура РФ.