Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Замглавы Мончегорска привлечен к ответственности по делу об избиении мальчика отчимом

Валентина Пескова
20:47 14.05.2020
Резонансная история в Мурманской области, где 8-летний мальчик после систематических избиений отчимом попал в реанимацию, шокировала общественность.
Замглавы Мончегорска привлечен к ответственности по делу об избиении мальчика отчимом
© Фото: ТРК "Звезда"

Заместителя главы города Мончегорска Мурманской области привлекли к ответственности по делу об избитом отчимом 8-летнем мальчике. Чиновник является председателем комиссии по делам несовершеннолетних.

О систематических избиениях ребенка его приемным отцом «Звезда» рассказала накануне. Внимание на эту историю обратили правоохранительные органы и многие известные люди, которые готовы оказать помощь пострадавшему Макару Бревнову.

«Что касается здоровья мальчика, оно стабилизировалась, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекций занятия с психологом были приостановлены. Я считаю, что в кратчайшие сроки нужно найти возможность для восстановления оказания необходимой помощи ребенку в полном объеме», - отметила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Следственный комитет РФ завел по следам данного инцидента три уголовных дела. Прокурорская проверка показала, что жалобы на отчима поступали неоднократно. Семью признали находящейся в социально опасном положении. Но саму программу помощи утвердили только в день, когда ребенка с многочисленными травмами отвезли в реанимацию.

Сейчас отчим под стражей. Мальчик проживает со своей прабабушкой, которая оформила временную опеку над ним. Мать ребенка, покрывавшая жестокость своего мужа, сейчас изолирована от мальчика.

Расследование уголовного дела контролирует Генпрокуратура РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.05.2020, 17:33
Попова: рост числа заражений COVID-19 в России остановлен
Дата14.05.2020, 07:20
Хабаровский судостроительный завод продезинфицировали от коронавируса
Дата14.05.2020, 14:00
Глава UFC озвучил условия для проведения второго боя между Нурмагомедовым и Макгрегором
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:03 Спорт
Семин отказался занять пост почетного главного тренера «Локомотива»
20:47 В стране и мире
Замглавы Мончегорска привлечен к ответственности по делу об избиении мальчика отчимом
20:41 Спорт
МОК выделил 800 миллионов долларов на минимизацию последствий коронавируса
20:23 В стране и мире
Видео
Знали и скрывали: Ватикану было известно о массовых убийствах евреев нацистами
20:20 В стране и мире
Новый глава правительства Ирака аль-Казыми пригласил Путина посетить Багдад
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
«Пробивной» полет: момент падения машины в Фонтанку попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.